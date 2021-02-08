Морозы продержатся в Тюмени до конца недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Морозная погода ожидает жителей Тюмени в течение недели, с 8 по 14 февраля. По данным центра Фобос, в отдельные дни в регионе возможны осадки. К концу недели снегопады могут усилиться.

В Тюмени 8 февраля ожидается до минус 17 градусов, возможны снег и туман. Западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

9 февраля днем похолодает до минус 22, ночью столбики термометров опустятся до минус 26. Осадков в этот день не ожидается.

10 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность и до 25 градусов мороза.

11 февраля будет немного теплее - до минус 20 градусов в течение дня.

12 февраля пройдет снег, возможен туман. Дневная температура воздуха составит от 15 до 17 градусов мороза, ночная - до минус 21.

В выходные дни, 13 и 14 февраля, ожидается от 17 до 20 градусов в дневные часы, и до минус 25 ночью. В эти дни также сохранится вероятность осадков.

Любовь Голышева