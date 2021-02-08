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Жителям Тюменской области доступны подкасты об увлеченных спортом

Спорт, 18:48 08 февраля 2021

biathlonrus.com

Тюменцам предлагают присоединиться к новому проекту #Спорткаст72, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Подкаст - мобильный и доступный формат, небольшие аудиопрограммы можно слушать, не отвлекаясь от основного занятия.

"Подкастинг позволяет в каком-то смысле сократить дистанцию между людьми. Это ведь прежде всего общение, которого нам всем так долго не хватало в этот непростой период. При этом запись подкастов осуществляется в онлайн-формате, что безопасно, быстро и просто. Еще один немаловажный плюс для нас – это возможность общаться с героями не только Тюмени, но и Тюменской области", - рассказала ведущая подкастов Елена Калиева.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Послушать подкасты можно в официальной группе департамента во ВКонтакте. Если вы знаете человека, который не просто увлечен спортом, но и активно приобщает к нему других, сообщите о нем по электронной почте. Не исключено, что героем следующего выпуска подкаста может стать именно он.

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# подкасты , спорт

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