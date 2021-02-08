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В Тюмени разыграют билеты на фестиваль корейского кино

Общество, 14:39 08 февраля 2021

culture.gov.ru

Фестиваль корейского кино пройдет в Тюмени с 10 по 14 февраля. Зрители увидят пять фильмов на площадке кинотеатра "Киномакс-Тюмень". 30 бесплатных билетов могут получить студенты ТюмГУ, сообщает вуз.

Участникам розыгрыша необходимо ответить на вопросы, указав, какие факты о Южной Корее правда, а какие – нет. Вопросы здесь. Итоги станут известны 9 февраля.

По данным "Киномакс-Тюмень", на фестивале корейского кино зрителям представят серьезное авторское кино и крупнобюджетные картины для широкой аудитории. В программе - фильмы "Таксист" (2017), "Инсайдеры" (2015), "Трудный день" (2014), "Воспоминания убийцы" (2017), "Несмонтированный фильм" (2008).

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# кино , фестиваль , Южная Корея

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