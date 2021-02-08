Нарушение при распределении рекламных конструкций выявило тюменское УФАС
Нарушение при распределении рекламных конструкций выявило управление антимонопольной службы по Тюменской области. Предписание, вынесенное городскому комитету по рекламе, региональный арбитражный суд признал законным и обоснованным.
Поводом для возбуждения дела стала жалоба участника электронного аукциона на заключение договора по установке и эксплуатации рекламной конструкции. Тюменское УФАС выявило в действиях организатора торгов нарушение - необоснованное отклонение заявки.
"Организатору торгов было предписано отменить протокол рассмотрения заявок и повторно произвести процедуру рассмотрения заявок. Предписание ведомства было исполнено", - сообщила заместитель руководителя отдела контроля за соблюдением законодательства Светлана Марчук.
На данный момент решается вопрос о привлечении МКУ "Комитет по рекламе" к административной ответственности. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на должностных лиц.