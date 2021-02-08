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Нарушение при распределении рекламных конструкций выявило тюменское УФАС

Общество, 14:20 08 февраля 2021

fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Нарушение при распределении рекламных конструкций выявило управление антимонопольной службы по Тюменской области. Предписание, вынесенное городскому комитету по рекламе, региональный арбитражный суд признал законным и обоснованным.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба участника электронного аукциона на заключение договора по установке и эксплуатации рекламной конструкции. Тюменское УФАС выявило в действиях организатора торгов нарушение - необоснованное отклонение заявки.

"Организатору торгов было предписано отменить протокол рассмотрения заявок и повторно произвести процедуру рассмотрения заявок. Предписание ведомства было исполнено", - сообщила заместитель руководителя отдела контроля за соблюдением законодательства Светлана Марчук.

На данный момент решается вопрос о привлечении МКУ "Комитет по рекламе" к административной ответственности. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на должностных лиц.

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# антимонопольное законодательство , реклама

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