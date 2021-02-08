В Тюмени годовалый ребенок получил химический ожог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовалый ребенок из Тюмени получил химический ожог тела и отравление после того, как попробовал гель для мышц и суставов. Вызов в службу скорой помощи поступил утром 7 февраля, сообщает пресс-служба медучреждения.

Родители ребенка до приезда скорой промыли лицо и рот проточной водой.

Медики отметили у малыша покраснение глаз, изменения цвета кожных покровов, наблюдался отек слизистой ротовой полости, нарушилось глотание. Врачи промыли ему желудок через зонд и транспортировали в Областную клиническую больницу № 2.

Всего с 6 по 7 февраля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 164 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 559 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 477 пациентов.