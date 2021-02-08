В Тюменской области пройдут 70 мероприятий к Году науки и технологий

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Более 70 федеральных мероприятий войдут в программу событий, посвященных Году науки и технологий в РФ, объявленному президентом Владимиром Путиным в 2021 году. План утвердят в ближайшее время, сообщает Центр управления регионом.

Мероприятия подхватят на региональном уровне. Это будут тематические форумы, выставки, конференции как в онлайн, так и офлайн-формате. Всего в них планируют вовлечь не менее 50 млн человек.

По каждой сфере созданы рабочие тематические группы. Учтено более 8 тыс. предложений по формированию плана от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти и общественных организаций. Все инициативы прорабатываются.

Как отметил на заседание президиума оргкомитета вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, в целом план будет направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий и повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие. Организаторам важно отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране, показать, какие возможности есть у ребят для самореализации.