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В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий

Политика, 16:15 25 декабря 2020

utmn.ru

В России 2021 год станет Годом науки и технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба полпреда в УФО.

По словам главы государства, вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека. Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии.

"Ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут часто непроторенной дорогой и обогащают сами себя и нас новыми знаниями, передают их молодым поколениям. Поэтому хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ предложить объявить в России 2021 год Годом науки и технологий", - сказал Путин.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев отметил, что это важное решение для регионов УФО, где действует Уральское отделение РАН и функционируют межрегиональные научно-образовательных центра мирового уровня – Западно-Сибирский и Уральский.

"Год науки и технологий, безусловно, придаст мощный импульс исследованиям и инновационным разработкам академической и отраслевой науки, социально-экономическому развитию всех регионов Уральского федерального округа", - подчеркнул Владимир Якушев.

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# Владимир Путин , Владимир Якушев , Год науки и технологий , НОЦ

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