Тоболяки получили награды за успехи в науке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двойной праздник отмечают жители Тобольска 8 февраля. Об этом на митинге в честь Дня российской науки сказала первый заместитель главы городы Яна Зубова.

"Для тоболяков сегодня двойной праздник. Так как в этот день отмечается день рождения нашего земляка Дмитрия Менделеева. Наверное, 187 лет назад стоял такой же морозный день. Этот день подарил большую историю, не только для нашего города, но и всей России. 2021 год объявлен Годом науки и технологии и определенный прорыв наша наука уже сделала. Российская вакцина и научные достижения признаны на мировой арене", - отметила Яна Зубова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На митинге 10 педагогам городских школ и вузов вручили почетные грамоты за успехи в научно-исследовательской деятельности. Награду от депутатского корпуса Тобольска получил директор Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Игорь Ломакин.

Состоялось возложение цветов к памятнику Дмитрия Менделеева. Для собравшихся выступили артисты центра искусств и культуры Тобольска.

Кроме того, сегодня состоялось возложение цветов к памятнику ученого-химика в с. Верхние Аремзяны Тобольского района. В торжественном мероприятии участвовали тобольские ученые, учащиеся Верхнеаремзянской школы им. Д. И. Менделеева, представители сельской общественности.

Евгений Новоселов