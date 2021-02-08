Мужчинам, похитившим поросят в Заводоуковске, грозит до 5 лет

| Фото: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Фото: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Кражу двух поросят с сельскохозяйственного предприятия раскрыли заводоуковские полицейские. Ущерб составил около 9 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Правоохранители установили личности подозреваемых – сотрудника предприятия 1990 года рождения и его знакомого. Задержанные сознались в содеянном и рассказали, что решили раздобыть деньги на спиртное. На территорию они прошли, воспользовавшись служебным пропуском.

Забрав из загона двух поросят, похитители протолкнули их за территорию через отверстие под забором. В другом загоне они взяли две туши и положили их на место украденных, чтобы скрыть следы преступления.

Покинув территорию предприятия, мужчины поймали поросят, загрузили их в припаркованную неподалеку машину и уехали. Похищенное они продали местной жительнице за 3 тыс. рублей, а деньги потратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.