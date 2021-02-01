В Тюменской области пройдет конкурс по немецкому языку для школьников

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ежегодный фонетический конкурс по немецкому языку "Макрофон-2021" проведет кафедра немецкой филологии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ для школьников Тюмени, Тюменской области и ближайших регионов. Заявки и конкурсные работы принимают с 15 по 20 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Впервые конкурс пройдет в онлайн формате, а это значит, что любители немецкого языка смогут попытать свои силы, даже не выходя из дома, – говорят организаторы. – Для этого нужно выбрать понравившееся стихотворение на тему "Deutschlandreise / Путешествие по Германии", записать его декламацию на видео и прикрепить к заявке".

Школьники будут состязаться в трех возрастных категориях.

Предусмотрен отборочный и финальный этапы. Отборочный тур состоится 21-28 февраля. Списки финалистов опубликуют на сайте конкурса 1 марта.

Финал состоится 13 марта на площадке Zoom в 13 часов 30 минут.

Конкурсанты станут участниками программы индивидуального развития "Realtalk" и получат бонусные баллы, которые могут обменять на дополнительные к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.