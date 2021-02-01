  • 10 февраля 202110.02.2021среда
  • USD74,1192
    EUR89,5286
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области пройдет конкурс по немецкому языку для школьников

Общество, 09:05 10 февраля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ежегодный фонетический конкурс по немецкому языку "Макрофон-2021" проведет кафедра немецкой филологии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ для школьников Тюмени, Тюменской области и ближайших регионов. Заявки и конкурсные работы принимают с 15 по 20 февраля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Впервые конкурс пройдет в онлайн формате, а это значит, что любители немецкого языка смогут попытать свои силы, даже не выходя из дома, – говорят организаторы. – Для этого нужно выбрать понравившееся стихотворение на тему "Deutschlandreise / Путешествие по Германии", записать его декламацию на видео и прикрепить к заявке".

Школьники будут состязаться в трех возрастных категориях.

Предусмотрен отборочный и финальный этапы. Отборочный тур состоится 21-28 февраля. Списки финалистов опубликуют на сайте конкурса 1 марта.

Финал состоится 13 марта на площадке Zoom в 13 часов 30 минут.

Конкурсанты станут участниками программы индивидуального развития "Realtalk" и получат бонусные баллы, которые могут обменять на дополнительные к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# немецкий язык , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 10.02.2021Тюменцы могут выиграть билеты на предпоказ "Конька-горбунка"
10:31 10.02.2021Мороз оставил дома учеников 1-4 классов в Тюмени
10:11 10.02.2021Вышел финальный трейлер фильма-сказки "Конек-горбунок"
10:00 10.02.2021Для единой карты жителя Тюменской области разработают мобильное приложение