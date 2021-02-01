  • 10 февраля 202110.02.2021среда
  • USD74,1192
    EUR89,5286
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени прочитают лекции о хип-хопе и граффити

Общество, 09:39 10 февраля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Встречи о генерации идей, уличном искусстве и хип-хопе пройдут в кофейне Surf Coffee (ул. Орджоникидзе, 50а) в Тюмени с 12 по 14 февраля, сообщают организаторы.

В мероприятиях примут участие представители тюменского мультицентра "Контора пароходства".

12 февраля в 19 часов руководитель отдела креативных проектов Мария Копытова проведет лекцию "Что делать, если ты самый молчаливый на генерации?".

Встреча с руководителем "Конторы пароходства" и фестиваля "Морфология улиц" Юлией Саначиной состоится 13 февраля в 19 часов. Она расскажет, как развивать уличное искусство в регионе.

14 февраля тюменцев приглашают на лекцию "Хип-хоп: что это и почему так популярно?". Ее проведет менеджер проекта Анастасия Ларенко. Начало – в 19 часов.

Количество мест ограничено. Необходимо записаться, написав сообщение Surf Coffee в Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , лекции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 10.02.2021Тюменцы могут выиграть билеты на предпоказ "Конька-горбунка"
10:31 10.02.2021Мороз оставил дома учеников 1-4 классов в Тюмени
10:11 10.02.2021Вышел финальный трейлер фильма-сказки "Конек-горбунок"
10:00 10.02.2021Для единой карты жителя Тюменской области разработают мобильное приложение