В Тюмени прочитают лекции о хип-хопе и граффити

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Встречи о генерации идей, уличном искусстве и хип-хопе пройдут в кофейне Surf Coffee (ул. Орджоникидзе, 50а) в Тюмени с 12 по 14 февраля, сообщают организаторы.

В мероприятиях примут участие представители тюменского мультицентра "Контора пароходства".

12 февраля в 19 часов руководитель отдела креативных проектов Мария Копытова проведет лекцию "Что делать, если ты самый молчаливый на генерации?".

Встреча с руководителем "Конторы пароходства" и фестиваля "Морфология улиц" Юлией Саначиной состоится 13 февраля в 19 часов. Она расскажет, как развивать уличное искусство в регионе.

14 февраля тюменцев приглашают на лекцию "Хип-хоп: что это и почему так популярно?". Ее проведет менеджер проекта Анастасия Ларенко. Начало – в 19 часов.

Количество мест ограничено. Необходимо записаться, написав сообщение Surf Coffee в Instagram.