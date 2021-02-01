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Два новых хореографических спектакля представят в "Космосе" в Тюмени

Общество, 08:35 12 февраля 2021

из сообщества "НеКонтемп" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "НеКонтемп" во ВКонтакте (архив)

Два хореографических спектакля "Когда умирают мотыльки" и "Вальгалла" представят на сцене театрального центра "Космос" в Тюмени 27 февраля в 19 часов, сообщают организаторы.

Первое выступление презентует Chroma Dance Company, а второе - танцевальная компания "Окоем" из Екатеринбурга.

"Проект "НеКонтемп" создан для развития и популяризации contemporary dance в Тюмени. Это показы профессиональных хореографических спектаклей разных авторов, как начинающих, так и звезд современного российского танца; мастер-классы; лаборатории и многое другое", – рассказали в МТЦ "Космос".

Приобрести билет можно по ссылке.

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# МТЦ Космос , танцы , театры

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