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Тюменку на год ограничили в свободе за ДТП с пострадавшим

Происшествия, 18:59 09 февраля 2021

procrf.ru | Фото: procrf.ru

За ДТП, в котором пострадал пассажир такси, тюменку на год ограничили в передвижениях и на полтора года лишили права садиться за руль. Также она заплатит потерпевшему 300 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 декабря 2019 г. тюменка за рулем Skoda Octavia на ул. Широтной при повороте налево на дорогу, ведущую во дворы домов района МЖК, нарушила правила дорожного движения.

Она не уступила дорогу автомобилю такси Volkswagen Polo, который двигался прямо и имел преимущество в движении. В результате столкновения пассажир такси получил тяжкий вред здоровью.

В течение срока ограничения свободы тюменка обязана раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Также ей нельзя выезжать за пределы города, менять постоянное местожительства и место работы без согласия инспекции. Кроме того, запрещено покидать место проживания с 23 до 6 часов, если это не связано с трудовой деятельностью.

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# ДТП , прокуратура , суд

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