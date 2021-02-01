Вышел финальный трейлер фильма-сказки "Конек-горбунок"

скриншот видео трейлера скриншот видео трейлера

Финальный трейлер фильма-сказки "Конек-горбунок" — новой адаптации произведения Петра Ершова опубликовала студия Sony. Премьера — 18 февраля 2021 г., сообщает онлайн-кинотеатр "КиноПоиск".

Главную роль в фильме исполнили Антон Шагин и Павел Деревянко. По сюжету, жизнь Ивана, которого все считают дурачком, резко меняется после встречи с маленьким и несуразным Коньком-горбунком.

Благодаря ему Иван становится царским конюхом и главным помощником правителя, для которого выполняет самые разные задания. Поймав Жар-птицу и вызволив из плена Чудо-юдо рыбу-кита, парочка отправляется на край земли в ледяные хоромы, чтобы найти государю невесту — прекрасную царь-девицу.

Напомним, в Ишиме запустили Всероссийский флешмоб к премьере нового фильма "Конек-горбунок". Около 30 видео уже прислали организаторам из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи, Казани, Волгограда, Омска, Сахалина, Командорских островов Камчатки, Бийска, Иркутска, Волгограда, Тобольска и Тюмени.

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева проводит викторину "В путешествие с Коньком-горбунком". Принять участие в ней можно до 15 февраля. Призеры онлайн-викторины получат билеты в кино и печатные издания "Конька-горбунка".