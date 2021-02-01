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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Коллектив Ярковского дома культуры эвакуировали по учебной тревоге

Общество, 18:08 10 февраля 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Учебная эвакуация прошла в доме культуры с. Ярково. По замыслу тренировки, сотрудники обнаружили "возгорание" на первом этаже в зрительном зале, сообщает МЧС по Тюменской области.

После отключения электроэнергии из здания эвакуировали людей и сообщили о происшествии в пожарную охрану. К месту условного возгорания прибыл дежурный караул. Огнеборцы провели разведку в здании, пострадавших не обнаружили. Условный пожар был ликвидирован.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Сотрудники МЧС отработали маршрут эвакуации, проведение спасательных работ, определили схемы подачи огнетушащих веществ. Проверили и наружное противопожарное водоснабжение объекта, отдельное внимание, уделив первичным средствам пожаротушения, эвакуационным путям и выходам.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

"Такие мероприятия позволяет отработать практические действия работников учреждения в условиях, приближенных к реальным. Продемонстрировать слаженность действий подразделений МЧС России при работе в экстренной ситуации", - отметила старший инспектор отделения надзорной деятельности Рафида Мухаметова.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

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# учения , эвакуация , Ярково

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