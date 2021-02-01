От тюменцев ждут фотографии в национальных костюмах

| Фото: www.ethno-photo.com | Фото: www.ethno-photo.com

Поучаствовать в международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах" предлагают жителям Тюменской области. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 августа, сообщают организаторы.

Заявиться на конкурс могут не только мамы и дети, но и папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет. Прием заявок ведется на сайте www.ethno-photo.com.

"Наш проект задуман для того, чтобы вспомнить и рассказать об истории, традициях и культуре разных народностей через национальный костюм взрослых и детей", - отмечают инициаторы.

По итогам сбора заявок 15 сентября на сайте конкурса будут объявлены 150 финалистов и 20 победителей. Наградят авторов лучших работ 16 октября на торжественной церемонии в Москве.