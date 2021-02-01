В Тюменской области COVID-19 выявили у 125 человек за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 125 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 14 тыс. 494 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 10,1% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 575 человек.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 441 новый случай болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 169, в Московской области - 650.

В Свердловской области заболели 287 человек, в Челябинской области - 265, в Ханты-Мансийском автономном округе - 93, в Курганской области - 92, в Ямало-Ненецком автономном округе - 62.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 12 тыс. 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 тыс. 134 летальных исхода, выздоровел 3 млн 516 тыс. 461 человек.