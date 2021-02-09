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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме в очереди на прививку от COVID-19 стоят 2 тыс. человек

Общество, 18:08 09 февраля 2021

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

830 жителей Ишима и Ишимского района привились от коронавируса, среди них медики, учителя и 268 человек, страдающих хроническими заболеваниями, и старше 60 лет. Вторую дозу вакцины Спутник V получили уже 167 ишимцев, сообщает областная больница № 4.

На очереди около 2 тыс. человек. Их пригласят на прививку по телефону по мере поступления вакцины.

"Каждая группа из пяти человек будет приходить к назначенному часу. Это очень важно, потому что вакцина транспортируется и хранится в замороженном виде. Требуется время на то, чтобы ее подготовить для введения. Кколичество содержимого одного флакона рассчитано на пять инъекций", - пояснили врачи.

Перед прививкой пациентов осмотрят медработники, проведут общий осмотр, термометрию, измерят давление, пульс и уровень насыщения крови кислородом.

После вакцинации каждому привившемуся от коронавирусной инфекции вручат памятку с рекомендациями. Через 21 день пациентов ждет вторая доза вакцины.

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# Ишим , Ишимский район , коронавирус , областная больница №4 , прививочная кампания , Спутник-V

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