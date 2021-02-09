В Тюменской области у 125 человек диагностирован COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

125 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 15 тыс. 19 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

9,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 795 человек.

В Москве болезнь выявили у 1 тыс. 584 человек, в Санкт-Петербурге - у 1 тыс. 78, в Московской области - у 903.

В Свердловской области заболели 289 жителей, в Челябинской области - 269, в Ханты-Мансийском автономном округе - 138, в Курганской области - 90, в Ямало-Ненецком автономном округе - 64.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 998 тыс. 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 тыс. 598 летальных исходов, выздоровели 3 млн 493 тыс. 886 человек.