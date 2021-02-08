В Тюменской области 11 детей заболели коронавирусной инфекцией

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11 детей в Тюменской области заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Зарегистрировано 128 новых случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии диагноз ковид поставлен 29 тыс. 301 жителю региона.

Выздоровели за сутки 102 человека, за весь период - 27 тыс. 515. К ИВЛ подключены 16 пациентов. 9 тыс. 335 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 538 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 258 пациентов с коронавирусом.