  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 11 детей заболели коронавирусной инфекцией

Общество, 14:11 08 февраля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Далее в сюжете Названа цифра привитых от COVID-19 жителей Тюменской области

11 детей в Тюменской области заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Зарегистрировано 128 новых случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии диагноз ковид поставлен 29 тыс. 301 жителю региона.

Выздоровели за сутки 102 человека, за весь период - 27 тыс. 515. К ИВЛ подключены 16 пациентов. 9 тыс. 335 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 538 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 258 пациентов с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:50 08.02.2021В Тюмени на мегагрант создают лабораторию биологической безопасности человека, животных и растений
14:39 08.02.2021В Тюмени разыграют билеты на фестиваль корейского кино
14:31 08.02.2021Ишимские врачи напомнили самые частые причины ожогов у малышей
14:20 08.02.2021Нарушение при распределении рекламных конструкций выявило тюменское УФАС