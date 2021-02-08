Моор доложил Якушеву о ситуации с COVID-19

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

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Постепенное снижение количества ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции при стабильных показателях тестирования населения отмечается в Тюменской области в последнее время.

Об этом доложил полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву глава региона Александр Моор в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Тюмени 8 февраля.

Доля тяжелобольных коронавирусом в Тюменской области в январе и феврале меньше, чем в декабре, отметил Александр Моор. Отмечается также снижение заболеваемости ковидными и нековидными пневмониями. В соответствии с последними указаниями Минздрава, в регионе сохраняется запас свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

"Жители региона, проходящие амбулаторное лечение от COVID-19 или контактировавшие с больными, бесплатно обеспечиваются медикаментами по списку Минздрава за счет федерального и регионального бюджетов. Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе закуплен необходимый объем лекарственных препаратов и создан резерв плазмы крови различных групп", - сообщил глава региона.

Начиная с 18 сентября 2020 года, в Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона". Всего вакцинированы 24 тыс. 176 человек, из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека. В общем количестве вакцинированных 46% – это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Борьба с пандемией – одна из основных задач. В Тюменской области есть положительная динамика. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано", – прокомментировал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко