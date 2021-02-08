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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названа цифра привитых от COVID-19 жителей Тюменской области

Общество, 14:17 08 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 тыс. 176 жителей Тюменской области поставили прививку от COVID-19 , из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека, рассказал губернатор Александр Моор в ходе рабочей встречи с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым.

В общем количестве вакцинированных 46% – это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона".

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# Александр Моор , вакцинация , Владимир Якушев , коронавирус

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