Вакцинация способна защитить от разных мутаций COVID-19, уверены эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Антитела, образующиеся после вакцинации, снижают риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и развития осложнений. Причем это касается и новых вариантов COVID-19, изменившихся в процессе мутации, сообщает Роспотребнадзор.

Полученные в ходе исследований данные говорят об эффективности вакцин против различных вариантов ковида. Эксперты уверены, что нет необходимости разрабатывать новые вакцины в случае появления других вариантов коронавируса.

Имеется также возможность замедлить появление новых вариантов возбудителя. Чем дольше вирус циркулирует в популяции, тем больше появляется его вариантов, получившихся в результате случайных мутаций. Чтобы уменьшить скорость распространения существующих сейчас вирусов, необходимо продолжать масштабное тестирование населения, добавляют эпидемиологи. Это поможет быстро выявить людей, зараженных новыми вариантами возбудителя, определить их окружение и прервать цепь передачи инфекции.

На начало 2021 года в России, по официальным данным, циркуляции новых вариантов коронавируса не зафиксировано. Но, для замедления распространения инфекции необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры.