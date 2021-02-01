Врачи Медицинского города проводят онлайн-лекции для трудовых коллективов

| Фото: пресс-служба Медицинского города | Фото: пресс-служба Медицинского города

Три дистанционные лекции провели специалисты Медицинского города для сотрудников предприятий и организаций Тюмени в феврале 2021 года. Формат видеовстреч оказался востребован среди трудовых коллективов, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Так, хирург-онколог Светлана Майсурадзе рассказала сотрудницам компаний "Агрекко Евразия" и "Газпром проектирование" как сохранить молочные железы здоровыми. Семинар онколога и заведующего одним из отделений Медицинского города Евгения Франка для сотрудников ПАО "Фортум" касался рака кишечника.

Видеовстречи организованы в ходе проекта Медицинского города по повышению онконастороженности "Убедись, что ты здоров!". В марте лекции в формате онлайн будут продолжены.

Кроме того, в связи с ослаблением карантинных мер специалисты Медицинского города планируют возобновить выезды на предприятия. Экспресс-осмотры будет проводить команда специалистов - маммолог, дерматолог, специалист по опухолям головы и шеи, врач УЗИ-диагностики.

В 2019 году специалисты провели 42 профосмотра в организованных коллективах, диагностику прошли 6 тыс. 540 человек. Из них у 279 заподозрили онкопатологию, после дополнительной диагностики рак подтвердился у 40 пациентов. В 2020 году врачи Медицинского города выезжали в 12 тюменских компаний, где осмотрели несколько тысяч сотрудников.