  • 11 февраля 202111.02.2021четверг
  • USD73,8526
    EUR89,5684
  • В Тюмени -27..-29 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира

Спорт, 12:14 11 февраля 2021

СБР | Фото: СБР

Сборная России по биатлону заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает Союз биатлонистов России.

В состав команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. На третьем этапе Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В итоге россияне финишировали только на девятом месте.

"Результат не совсем тот, которого мы ждали. С первого этапа как-то не пошло. Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом себе не собираемся посыпать. Я не могу предъявить никаких претензий ребятам, они работали. Дистанция была достаточно тяжелой, был свежий снег, поэтому приходилось включать максимальные скорости. Видимо, где-то не все сложилось", - рассказал после гонки главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии. Второй финишировала сборная Австрии, замкнули тройку призеров биатлонисты Швеции.

Чемпионат мира в Поклюке стартовал 10 февраля и завершится 21 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Логинов , чемпионат мира по биатлону

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 11.02.2021Российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира
11:50 11.02.2021ВК "Тюмень-Прибой" с поражения стартовал в домашнем туре
10:42 11.02.2021За медали Детской лиги дзюдо поспорят три тюменские команды
08:56 11.02.2021В Тюмени состоится турнир по дзюдо памяти Фариды Гориновой