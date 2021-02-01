Российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира

| Фото: СБР | Фото: СБР

Сборная России по биатлону заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает Союз биатлонистов России.

В состав команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. На третьем этапе Миронова допустила пять промахов и вынуждена была уйти на два штрафных круга. В итоге россияне финишировали только на девятом месте.

"Результат не совсем тот, которого мы ждали. С первого этапа как-то не пошло. Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом себе не собираемся посыпать. Я не могу предъявить никаких претензий ребятам, они работали. Дистанция была достаточно тяжелой, был свежий снег, поэтому приходилось включать максимальные скорости. Видимо, где-то не все сложилось", - рассказал после гонки главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии. Второй финишировала сборная Австрии, замкнули тройку призеров биатлонисты Швеции.

Чемпионат мира в Поклюке стартовал 10 февраля и завершится 21 февраля.