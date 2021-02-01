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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области открывают новые ФАПы

Общество, 18:10 13 февраля 2021

администрация Аромашевского района ВКонтакте

Новые ФАПы открыли в пяти населенных пунктах Аромашевского района 9 и 10 февраля. Еще один откроют 15 февраля.

Модульные учреждения здравоохранения установили в конце 2020 года. Как только завезли необходимое оборудование, открыли. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заведующая филиалом Аромашевской районной больницы Ирина Шестеренкина.

Раньше ФАПы в деревнях Ангарка, Вагина, Новоаптула и селах Новопетрово, Малоскаредная, Кротово находились под крышей домов культуры, сельсоветов, теперь самостоятельные, оснащенные современным оборудованием и инструментами.

"В каждом ФАПе установлен комплекс телемедицины. Есть анализатор крови три в одном, раньше было два. Имеются концентраторы кислорода, дефибрилляторы, холодильники, которые даже при отключении электроэнергии, в течение суток сохраняют температуру. Новые акушерские кресла с подъемниками - это абсолютно новое для наших медиков", - говорит она.

На обслуживании медиков ФАПов находятся в среднем 150-300 человек разного возраста. Есть как малыши, так и долгожители, отмечает Ирина Шестеренкина.

Семь фельдшеров трудятся в новых модульных учреждениях, в Новоаптуле их изначально было двое - фельдшер и акушерка. В 2020 году в дер. Вагина пришла работать выпускница Ишимского медколледжа. Молодой специалист получит господдержку - 500 тыс. рублей.

"Сейчас наша главная задача - как только поступит вакцина против коронавирусной инфекции - провести прививочную кампанию. Препараты попадут во все ФАПы. В самом Аромашево уже пошли на второй этап иммунизации", - сказала заведующая филиалом Аромашевской районной больницы.

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Напомним, средства на установку и оснащение модульных ФАПов выделяются из регионального бюджета в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Анжела Лебедева

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# Аромашевский район , национальный проект Здравоохранение , ФАП

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