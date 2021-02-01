Тюменка завоевала два золота на первенстве России по пауэрлифтингу

| Фото: федерации пауэрлифтинга Тульской области | Фото: федерации пауэрлифтинга Тульской области

Воспитанница спортшколы № 3 в Тюмени Татьяна Быкова завоевала две золотые медали на первенстве России по пауэрлифтингу. Соревнования проходят в Туле 8 - 15 февраля, они собрали 280 спортсменов 14-23 лет из 54 регионов страны, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Тюменская спортсменка стала лучшей в жиме в весовой категории до 84 кг и поставила личный рекорд 100 кг.

Победила девушка и в классическом жиме, также установив личный рекорд 77,5 кг.

Тренер спортсменки Эдуард Быков рассказал об удовлетворенности результатами и подчеркнул, что Татьяна способна на большее.

"С этого года у нее занятия проходят шесть раз в неделю: приседание со штангой, жим, становая тяга и три восстановительные тренировки. Татьяна с огромным удовольствие посещает все занятия. Она очень спокойная, но в тоже время волевая и целеустремленная. Ее важное качество - умение прислушиваться к советам наставника", - отметил тренер.

Спортсменка занимается пауэрлифтингом пять лет, имеет много наград. В мае представит регион в Суздале на первенстве России по пауэрлифтингу в классическом троеборье.