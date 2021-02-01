  • 12 февраля 202112.02.2021пятница
  • USD73,7579
    EUR89,4388
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На "ЗапСибНефтехиме" произвели три миллиона тонн пропилена

Экономика, 16:47 12 февраля 2021

ЗапСибНефтехим

3 млн тонн пропилена произведено на производстве дегидрирования пропана "ЗапСибНефтехима" с момента пуска производства, сообщает пресс-служба компании.

На соседнем производстве полипропилена Innovene из него изготовлено 3 млн тонн полимерных гранул.

Производственная пара ДГП и полипропилен Innovene стали первыми мощностями в Тобольске по выпуску полимеров. С пуска этих производств мощностью 510 тыс. тонн пропилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год началась работа "ЗапСибНефтехима".

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим ﻿

"Я хорошо помню самые первые гранулы полипропилена, которые сошли с экструдера. Мысль была одна – свершилось. Всем хотелось к ним прикоснуться. Три же миллиона тонн даже сложно представить, как выглядят в объеме. Если переводить в конечную продукцию, это тысячи единиц выдувной тары, упаковочных материалов, продукции для медицинских нужд, в том числе масок, защитных эпидкостюмов, - рассказал технолог производства полипропилена Innovene Василий Шевченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , полипропилен

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 12.02.2021На "ЗапСибНефтехиме" произвели три миллиона тонн пропилена
16:11 12.02.2021В Тюменском районе 156 семей получили новое жилье
15:52 12.02.2021Удаленным территориям Тюменской области для развития нужна особая поддержка, уверены депутаты
14:50 12.02.2021Две инвестиционные площадки откроют в Уватском районе