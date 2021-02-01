На "ЗапСибНефтехиме" произвели три миллиона тонн пропилена

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

3 млн тонн пропилена произведено на производстве дегидрирования пропана "ЗапСибНефтехима" с момента пуска производства, сообщает пресс-служба компании.

На соседнем производстве полипропилена Innovene из него изготовлено 3 млн тонн полимерных гранул.

Производственная пара ДГП и полипропилен Innovene стали первыми мощностями в Тобольске по выпуску полимеров. С пуска этих производств мощностью 510 тыс. тонн пропилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год началась работа "ЗапСибНефтехима".

"Я хорошо помню самые первые гранулы полипропилена, которые сошли с экструдера. Мысль была одна – свершилось. Всем хотелось к ним прикоснуться. Три же миллиона тонн даже сложно представить, как выглядят в объеме. Если переводить в конечную продукцию, это тысячи единиц выдувной тары, упаковочных материалов, продукции для медицинских нужд, в том числе масок, защитных эпидкостюмов, - рассказал технолог производства полипропилена Innovene Василий Шевченко.