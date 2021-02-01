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В Тюмени открыли почту любви

Общество, 17:45 12 февраля 2021

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Почту любви открыли в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. Все желающие могут отправить открытки своим возлюбленным и тем, кому симпатизируют.

Найти открытки можно на стойке администратора. Нужно выбрать открытку, написать ник адресата в Instagram и свое имя. Можно остаться анонимом. Открытку необходимо положить в специальный ящик. Представители "Конторы пароходства" отправят фотографии "валентинок" в личные сообщения получателям и предложат забрать печатные версии в мультицентре на неделе.

"К акции мы заказывали 100 открыток. Сейчас заполнено больше 50", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Элина Микишина.

Тюменцы успевают отправить открытки любимым до вечера 13 января.

Инна Пахомова

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# День святого Валентина , Контора пароходства , открытки

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