Тюменцам напомнили о правилах техобслуживания газовых плит и коммуникаций

Фото: МЧС Тюменской области. Архив Фото: МЧС Тюменской области. Архив

Внутриквартирное газовое оборудование необходимо проверять раз в год. Такой период прописан в действующем законодательстве. Об этом рассказала руководитель пресс-службы компании "Газпром межрегионгаз Север" Галина Сирота.

Во время техобслуживания газовой плиты сотрудники проводят визуальный осмотр, проверяют герметичность и работоспособность, наличие тяги, легкость и плавность регулировки сжигания газа, прочищают горелки. После составляется акт, где все эти работы перечисляются. Документ обязательно подписывает владелец или жилец квартиры, дома.

Когда срок службы газового оборудования, прописанный в документах, истекает, технику разрешается использовать только по результатам диагностики в течение срока, указанного в заключении газовиков. Если вам выдают предписание заменить плиту, это сделать необходимо, пишет "Мегатюмень".