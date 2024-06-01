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Водитель и ребёнок получили ушибы в аварии на улице Мельникайте в Тюмени

Происшествия, 12:36 26 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили Hyundai и "Лада" столкнулись на ул. Мельникайте в Тюмени 25 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки при перестроении выехал на полосу движения "Лады", водитель которой не успела среагировать на резкий манёвр.

В результате аварии получили ушибы водитель "Лады " и ее девятилетний сын. Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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