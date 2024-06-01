Водитель и ребёнок получили ушибы в аварии на улице Мельникайте в Тюмени
Происшествия, 12:36 26 июня 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автомобили Hyundai и "Лада" столкнулись на ул. Мельникайте в Тюмени 25 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки при перестроении выехал на полосу движения "Лады", водитель которой не успела среагировать на резкий манёвр.
В результате аварии получили ушибы водитель "Лады " и ее девятилетний сын. Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности.