Водитель и ребёнок получили ушибы в аварии на улице Мельникайте в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили Hyundai и "Лада" столкнулись на ул. Мельникайте в Тюмени 25 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки при перестроении выехал на полосу движения "Лады", водитель которой не успела среагировать на резкий манёвр.

В результате аварии получили ушибы водитель "Лады " и ее девятилетний сын. Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности.