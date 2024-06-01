  • 26 июня 202426.06.2024среда
  • USD87,2770
    EUR93,7347
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер южный

Агропредприятие Упоровского района заготовит 14,5 тысяч тонн сенажа за сезон

Экономика, 12:25 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14,5 тыс. тонн сенажа заготовит агропредприятие в Упоровском районе за сезон. Специалистам предстоит скосить 2,5 тыс. тонны сена и подготовить 10 тыс. тонн силоса, сообщает администрация Упоровского района.

Растениеводы приступили к покосу однолетних трав. Больше всего зелёной массы - 869 тонн - заготовили в "Емуртлинском" комплексе, где насчитывается самое большое в районе поголовье коров – более 1,5 тыс. животных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , заготовка сена , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 26.06.20244,5 трлн рублей направили регионы УФО в консолидированный бюджет РФ за пять месяцев
12:25 26.06.2024Агропредприятие Упоровского района заготовит 14,5 тысяч тонн сенажа за сезон
12:03 26.06.2024Тюменцы учатся выстраивать коммуникации с китайскими партнерами
11:52 26.06.2024Тюменские предприятия могут получить копии учредительных документов онлайн