Агропредприятие Упоровского района заготовит 14,5 тысяч тонн сенажа за сезон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14,5 тыс. тонн сенажа заготовит агропредприятие в Упоровском районе за сезон. Специалистам предстоит скосить 2,5 тыс. тонны сена и подготовить 10 тыс. тонн силоса, сообщает администрация Упоровского района.

Растениеводы приступили к покосу однолетних трав. Больше всего зелёной массы - 869 тонн - заготовили в "Емуртлинском" комплексе, где насчитывается самое большое в районе поголовье коров – более 1,5 тыс. животных.