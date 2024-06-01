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Тюменские предприятия могут получить копии учредительных документов онлайн

Экономика, 11:52 26 июня 2024

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Копии учредительных документов могут получить предприятия Тюменской области на сайте ФНС России. Ведомство реализовало сервис в режиме онлайн, это экономит время – процесс занимает несколько минут, сообщает тюменское управление налоговой службы.

Ранее получить учредительные документы можно было только при направлении в налоговые органы соответствующего запроса.

Для получения имеющейся в сервисе информации, необходимо авторизоваться через портал Госуслуг (ЕСИА). После авторизации ввести в поисковую строку ОГРН интересующей организации и нажать кнопку "Найти", а далее "Получить". Запрошенные сведения сохраняются в "Журнале запросов" и доступны для скачивания.

Отметим, что сервис пока работает в тестовом режиме.

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# документы , УФНС России по Тюменской области

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