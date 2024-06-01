Тюменские предприятия могут получить копии учредительных документов онлайн
Копии учредительных документов могут получить предприятия Тюменской области на сайте ФНС России. Ведомство реализовало сервис в режиме онлайн, это экономит время – процесс занимает несколько минут, сообщает тюменское управление налоговой службы.
Ранее получить учредительные документы можно было только при направлении в налоговые органы соответствующего запроса.
Для получения имеющейся в сервисе информации, необходимо авторизоваться через портал Госуслуг (ЕСИА). После авторизации ввести в поисковую строку ОГРН интересующей организации и нажать кнопку "Найти", а далее "Получить". Запрошенные сведения сохраняются в "Журнале запросов" и доступны для скачивания.
Отметим, что сервис пока работает в тестовом режиме.