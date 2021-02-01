В историческом парке "Россия - моя история" раскрывают романтические тайны императорского дома

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тематическую экскурсию "Романтические истории императорского дома" подготовили в историческом парке "Россия — моя история". Экскурсия была организована к 14 февраля в 2019 году. Уже более 150 человек посетили ее и оценили по достоинству.

Об этом рассказала экскурсовод и методист парка Елена Платонова.

"Экскурсия пользуется популярностью среди школьников старших классов и студентов. Многие, кто уже был у нас, рассказывают об этом своим друзьям и знакомым. Все посетители остаются довольны, говорят слова благодарности за интересную и познавательную экскурсию. Всех желающих ждет увлекательный рассказ о прекрасных дамах сердца императоров, о красивых и трагичных историях их любви. Особо всех трогает запоминающаяся история Александра I и его супруги. Не остаются без внимания необычные факты о первых, сосланных в Сибирь, царских невестах, о "золушке" на российском троне, тайной любви Елизаветы Петровны", - добавила она.

В рамках экскурсии посетителям предложат мастер-классы по правилам бального этикета, языку веера. Участники научатся, как правильно приглашать даму на танец, как использовать секретный код для общения между дамами и кавалерами. Желающие могут узнать, как с помощью веера дамы высшего общества в XIX веке на балу приглашали кавалера на танец, как правильно нужно было вести бальную книжку и сами смогут попробовать все эти правила на практике.

По словам Елены Платоновой, во время экскурсии много рассказывается об особенностях той эпохи. "Всех впечатляет рассказ про супругу императора Николая I, которая очень любила балы, но супруг был ревнивым мужчиной и тщательно проверял бальную книжку жены. По правилам дама должна была в эту книжку записывать тех кавалеров, с кем она будет танцевать. Не допускалось приглашать даму слишком часто, более трех раз подряд танцевать с одним и тем же кавалером было недопустимо", - отметила она.

Экскурсия нацелена и на популяризацию семейных ценностей. В императорских семьях ценили в женщинах добродетель и скромность, затворнический образ жизни. Жена занималась домом и воспитанием детей. Много говорится о семейных праздниках, о том, что супруги должны весь путь пройти вместе, даже если наступают сложные времена.

"Я провожу параллели с нашим временем, делаю акцент на то, что семья — это важно. Привожу в пример слова императора Александра III: крепкая семья — основа крепкого государства. В наше время правительство тоже делает на этом акцент, помогает семьям, поддерживает рождаемость. Говорю о том, что нужно проводить время в кругу семьи, заниматься любимыми занятиями. В императорских семьях, несмотря на то, что император был занят, всегда было место семейным традициям и занятиям, кто-то устраивал домашние спектакли, кто-то костюмированные маскарады", - пояснила Елена Платонова.

Подать заявку на экскурсию "Романтические истории императорского дома" можно в любой день, экскурсия проводится как для одного человека, так и для семейной или туристической группы. Экскурсия длится 60 минут, стоимость составляет 700 рублей за человека. Подробности и запись по телефону +7-3452-68-11-11.

Ирина Шемякина