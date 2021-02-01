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Евгений Федоткин назначен начальником тюменской Росгвардии

Общество, 19:15 13 февраля 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Полковник полиции Евгений Федоткин стал начальником управления Росгвардии по Тюменской области согласно указу президента России. Ранее он возглавлял управление Росгвардии по ХМАО – Югре, сообщает ведомство.

Нового руководителя личному составу представил командующий Уральским округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Попов. Он охарактеризовал офицера как грамотного и требовательного руководителя, который проявил себя профессионалом в решении ответственных задач, в том числе при участии в антитеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. Управление Росгвардиии по ХМАО-Югре, ранее возглавляемое Федоткиным, неоднократно отмечалось в числе лучших в Уральском округе войск национальной гвардии.

Командующий округом поблагодарил за службу первого руководителя Тюменского областного управления Росгвардии - полковника полиции Евгения Симакова, который назначен начальником управления по ХМАО – Югре.

"Хочется сказать слова признательности и благодарности Евгению Евгеньевичу Симакову, который возглавлял коллектив, способный решать служебно-боевые задачи на самом высоком уровне", - отметил командующий округом.

Полковник Симаков поблагодарил командующего за доверие и предоставленную возможность выполнять служебно-боевые задачи в таком ответственном регионе, а подчиненных - за совместную службу.

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# Росгвардия

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