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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На портале госуслуг появится голосовой помощник

Общество, 09:26 14 февраля 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Голосовой помощник, разработанный на основе искусственного интеллекта, появится на портале госуслуг. С его помощью пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы, сообщает центр управления регионом Тюменской области.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, голосовой помощник будет доступен в обновленной версии портала, которая запустится в конце марта. На новую платформу переведут 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста.

"Переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи. В модернизированном портале пользователи смогут воспользоваться новыми формами сервисов. К лету будут изменены личный кабинет пользователя и главная страница портала. Также увеличится объем запросов для обработки", - рассказал он.

В основе нового портала лежат передовые технологии - он будет соответствовать всем современным требованиям кибербезопасности.

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