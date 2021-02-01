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Грузоподъемность ледовой переправы в Уватском районе увеличена до 100 тонн

Общество, 17:43 14 февраля 2021

Ледовая переправа грузоподъемностью 100 тонн открылась в селе Демьянское Уватского района, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Освидетельствование ледовых переправ провели инспекторы центра ГИМС МЧС России по Тюменской области. На основании замеров и испытаний было решено увеличить грузоподъемность переправы на реке Иртыш на 316,7 км до 100 тонн. Вес контрольного груза составил 112 тонн.

Грузоподъемность ледовой переправе в селе Демьянское на реке Иртыш на 316,5 км решено оставить без изменений - 60 тонн.

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# ледовые переправы , Уватский район

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