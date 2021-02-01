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Тюменский "Рубин" примет гостей из "Рязани"

Спорт, 10:56 15 февраля 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Домашним матчем с ХК "Рязань" продолжит свое выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" 15 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Рязанская команда, набрав 53 очка, занимает 15 место в турнирной таблице. Рубиновцы, накопив 66 баллов, располагаются на шестой строчке.

Матч в Тюмени будет носить для рязанцев кубковый характер. Поражение может им стоить места в группе участников плей-офф. В ноябре "Рубин" неудачно сыграл с "Рязанью" в гостях – 0:3.

Матч во Дворце спорта "Партиком" начнется в 19 часов.

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# ХК Рубин

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