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В Тюменской области реализуют более 500 инвестпроектов

Экономика, 10:45 15 февраля 2021

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Более 500 проектов насчитывает реестр инвестпроектов Тюменской области, все они в стадии реализации, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.

275 инвестиционных проектов находятся на сопровождении в Тюменской области, еще 245 уже реализованы. Общий объем инвестиций с 2015 года превысил 1,4 трлн рублей.

Для стимулирования инвестиционной активности в Тюменской области действуют льготы по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет. С 2020 года поддержка инвесторам полагается по законам о налоговых льготах участникам региональных инвестпроектов и об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций.

Сопровождение проектов - одна из востребованных форм поддержки инвестиционной деятельности. Ей занимается инвестиционное агентство Тюменской области. В сопровождение входят консультации, содействие в решении вопросов получения и оформления земельных участков, технологического подключения к сетям, получения разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Держателям инвестиционных проектов активно предоставляют промышленные площадки в регионе. Всего создано три индустриальных парка, еще один на стадии строительства. Резидентам выделяют готовую площадку с подведенной инженерной инфраструктурой, предоставляют льготы по налогам на имущество и прибыль, субсидии на лизинговое оборудование.

По данным на 1 января 2021 года, резидентами парков "Боровский" и "Богандинский" стали 19 компаний, создано 374 рабочих места. Оба парка заполнены на 100%.

Две компании в регионе входят в зоны экономического развития. Для таких резидентов устанавливаются пониженные ставки по налогу на имущество и прибыль.

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# инвестиции , инвестиционные проекты , налоговые льготы

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