Спектакль о войне "Сестрички" представят в Тюмени 23 февраля

| Фото: СТЭМ "Зеркало" | Фото: СТЭМ "Зеркало"

Два показа спектакля "Сестрички" пройдут в ДНК "Строитель" в Тюмени 23 февраля в 15 и 18 часов, сообщают организаторы.

Постановку о Великой Отечественной войне представит один из старейших самодеятельных театральных коллективов Тюмени СТЭМ "Зеркало".

Спектакль основан на дневниковых записях участницы Великой Отечественной войны Иры Балалыкиной, которая в 17 лет ушла на фронт санитаркой.

"Спектакль – попытка словами самих участников Великой Отечественной рассказать о том, что война – это боль и смерть, что это огромный и тяжелый труд, что целое поколение советских людей уже никогда не вернется с той проклятой войны", — рассказали авторы постановки.

На сцене ДНК "Строитель" будут звучать стихи и проза советских и российских поэтов, писателей Марии Ватутиной, Евгения Шестакова, Арсения Тарковского, Федора Кравченко, Евгения Храмова, Юлии Друниной, Евгения Винокурова, Александра Гутина, Семена Гудзенко, Бориса Слуцкого, Иона Дегена.