В Тюмени родителям-автомобилистам показывают удерживающие устройства у школ и детсадов

| Фото: Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Детские удерживающие системы на мобильных выставках демонстрируют тюменские автоинспекторы у детских садов, школ и поликлиник. Взрослым объясняют, как правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка, а также обращают их внимание на обязательное крепление самого устройства в салоне, сообщает Госавтоинспекция Тюмени.

Родителям за рулем представляют основные виды устройств для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Желающие могут попробовать несколько вариантов используемых креплений и получают обучающие брошюры, которые помогут определиться с видом устройства, когда ребенок подрастет и возникает необходимость приобретения нового устройства.

Организаторы и участники мероприятий размещают фотографии с призывами соблюдать правила перевозки детей-пассажиров на сайтах образовательных организаций и страницах своих социальных сетей.