Музыка Чайковского зазвучит в тобольском музее
| Фото: группа "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте
Литературно-музыкальная гостиная "Наш Чайковский", посвященная великому русскому композитору Петру Чайковскому, откроется в Музее семьи императора Николая II 19 февраля в 17 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.
Гости смогут познакомиться с известнейшими произведениями композитора. Они прозвучат в исполнении учащихся, студентов и преподавателей отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума.
Необходима предварительная запись.