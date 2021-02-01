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Музыка Чайковского зазвучит в тобольском музее

Общество, 08:12 17 февраля 2021

группа "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: группа "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Литературно-музыкальная гостиная "Наш Чайковский", посвященная великому русскому композитору Петру Чайковскому, откроется в Музее семьи императора Николая II 19 февраля в 17 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Гости смогут познакомиться с известнейшими произведениями композитора. Они прозвучат в исполнении учащихся, студентов и преподавателей отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума.

Необходима предварительная запись.

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# Александр Алябьев , музей , Петр Чайковский , Тобольск

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