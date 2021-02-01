Музыка Чайковского зазвучит в тобольском музее

| Фото: группа "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: группа "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Литературно-музыкальная гостиная "Наш Чайковский", посвященная великому русскому композитору Петру Чайковскому, откроется в Музее семьи императора Николая II 19 февраля в 17 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Гости смогут познакомиться с известнейшими произведениями композитора. Они прозвучат в исполнении учащихся, студентов и преподавателей отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума.

Необходима предварительная запись.