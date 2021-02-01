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В Тюменской области стартует первый этап спартакиады среди допризывников

Спорт, 16:02 15 февраля 2021

из сообщества центра "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: из сообщества центра "Аванпост" во ВКонтакте

Первый этап спартакиады среди допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта пройдет в Заводоуковском городском округе в Тюменской области 16 и 17 февраля, сообщает центр "Аванпост".

Участников ждут соревнования по полиатлону. Им предстоит показать себя в пулевой стрельбе, подтягивании на перекладине, лыжных гонках на дистанциях 5 и 10 км. Затем пройдут строевой смотр и спортивное троеборье.

Второй этап состоится в мае 2021 года на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, третий — в сентябре в Ишиме.

Участникам соревнований предоставят возможность выполнить нормативы по военно-прикладным видам спорта и получить спортивные разряды.

Отметим, в 2021 году спартакиада посвящена памяти командира группы инженерной разведки и разминирования Международного противоминного центра капитана Виталия Мороза, погибшего при выполнении миротворческой миссии в декабре 2020 года в Нагорном Карабахе.

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# молодежь , соревнования , спартакиада

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