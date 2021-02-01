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Авария в Уватском районе: один из водителей погиб

Общество, 14:27 15 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения "Дэу Нексии" и "Мазды" на 389-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансйиск в Уватском районе 15 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Скончался от полученных в ДТП травм 60-летний водитель "Дэу", житель Башкортостана. В больницу для установления диагноза и оказания помощи доставлены пассажиры "Мазды" - 32-летняя девушка и 7-летний мальчик.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на федеральной трассе не затруднено.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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