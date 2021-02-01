Закрепить ресурсный метод ценообразования при газификации регионов предложил Александр Моор

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Использовать накопленный в Тюменской области опыт применения ресурсного метода при реализации программ газификации в стране предложил губернатор Александр Моор, выступая на онлайн-заседании рабочей группы Госсовета РФ по развитию систем газоснабжения и газификации в регионах. Об этом сообщает региональный оперштаб.

"Источники финансирования региональных программ газификации – один из основных вопросов. Исходя из нашего опыта, использование ресурсного метода финансирования позволяет существенно продвинуться в этом направлении. За те же деньги можно строить в два с половиной раза больше", – отметил Александр Моор.

Применение ресурсного метода ценообразования при реализации программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе, считает тюменский губернатор. При этом необходимо учитывать особенности каждого региона.