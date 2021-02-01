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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка впала в кому после падения из окна

Происшествия, 20:36 15 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девушка, выпавшая из окна квартиры на 7 этаже девятиэтажного дома на ул. Домостроителей в Тюмени, находится в коме. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил в 15 часов 25 минут. Бригада скорой помощи прибыла на место в 15 часов 35 минут. Девушку с тяжелой сочетанной травмой доставили в ОКБ №2", – добавила она.

Пациентка получает необходимую медицинскую помощь в реанимации.

Напомним, девушка выпала из окна дома №34 на ул. Домостроителей. Ее личность установлена, ей 29 лет. По предварительной версии, падение не носит криминальный характер.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , скорая помощь

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