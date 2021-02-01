  • 16 февраля 202116.02.2021вторник
  • USD73,3092
    EUR88,9754
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителя Тюмени с острым инфарктом спасла фельдшер поликлиники

Общество, 12:18 16 февраля 2021

infarkta.net/ | Фото: infarkta.net/

56-летний мужчина ехал по ул. Народной в Тюмени, остановился покурить недалеко от поликлиники и резко ощутил нехватку воздуха, тяжесть за грудиной. Увидев вывеску "Отделение неотложной помощи ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12", он в предобморочном состоянии дошел до фильтра, где его заметила фельдшер Мария Кадырова.

По информации регионального департамента здравоохранения, фельдшер подхватила больного под руку, завела в кабинет, уложила на кушетку и тут же выполнила ЭКГ. Плёнка показала острый трансмуральный инфаркт миокарда. Мария Кадырова начала оказывать экстренную помощь, одновременно с этим вызвала бригаду скорой. До прибытия медиков экстренной службы провела катетеризацию периферической вены. Скорая была на месте через десять минут, всё это время Мария Кадырова следила за артериальным давлением пациента.

Благодаря оперативным действиям фельдшера, экстренной помощи, пациента эвакуировали в профильный стационар.

Мария Кадырова в 2016 году закончила Тюменский медицинский колледж. С 2017 года работает фельдшером неотложной помощи в ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12".

департамент здравоохранения Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инфаркт , фельдшер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 16.02.2021Новый сквер появится в Ишиме в случае победы в конкурсе Минстроя
13:31 16.02.2021О творчестве костореза Геннадия Кривошеина расскажет выставка в Тобольске
13:27 16.02.2021В Тюменской области умер 58-летний мужчина с коронавирусом
13:19 16.02.2021Тюменские врачи прооперировали полуторагодовалого пациента с гипоспадией