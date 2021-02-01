Жителя Тюмени с острым инфарктом спасла фельдшер поликлиники

| Фото: infarkta.net/ | Фото: infarkta.net/

56-летний мужчина ехал по ул. Народной в Тюмени, остановился покурить недалеко от поликлиники и резко ощутил нехватку воздуха, тяжесть за грудиной. Увидев вывеску "Отделение неотложной помощи ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12", он в предобморочном состоянии дошел до фильтра, где его заметила фельдшер Мария Кадырова.

По информации регионального департамента здравоохранения, фельдшер подхватила больного под руку, завела в кабинет, уложила на кушетку и тут же выполнила ЭКГ. Плёнка показала острый трансмуральный инфаркт миокарда. Мария Кадырова начала оказывать экстренную помощь, одновременно с этим вызвала бригаду скорой. До прибытия медиков экстренной службы провела катетеризацию периферической вены. Скорая была на месте через десять минут, всё это время Мария Кадырова следила за артериальным давлением пациента.

Благодаря оперативным действиям фельдшера, экстренной помощи, пациента эвакуировали в профильный стационар.

Мария Кадырова в 2016 году закончила Тюменский медицинский колледж. С 2017 года работает фельдшером неотложной помощи в ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12".