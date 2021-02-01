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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О качестве косметики и парфюмерии тюменцам расскажут на горячей линии

Общество, 12:53 16 февраля 2021

пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

На вопросы потребителей о качестве и безопасности парфюмерно-косметических товаров ответят эксперты Роспотребнадзора по горячей линии. Она действует до 19 февраля 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Жители региона могут проконсультироваться по телефонам: 8 (3452) 20-92-74, 8 (3452) 20-34-56 и 8 (3452) 68-48-94.

Специалисты расскажут о правовых актах и обязательных требованиях к парфюмерно-косметической продукции - декоративным средствам для макияжа, тела и окрашивания волос и ногтей, косметике для татуажа, парфюмерной продукции и другим средствам. Ответят на вопросы о маркировке и пояснят, как правильно выбрать парфюмерию и косметику в магазине, а также о правилах обмена и возврата.

Часы работы горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области: с понедельника по четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: с понедельника по четверг - с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления Роспотребнадзора. Номера телефонов указаны здесь.

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# горячая линия , Роспотребнадзор

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