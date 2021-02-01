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Тюменские ученые ищут новые пути к трудноизвлекаемым запасам нефти

Общество, 13:06 16 февраля 2021

rosneft.ru | Фото: rosneft.ru

Совершенствование технологии строительства многозабойных нефтяных скважин fishbone вызвала наибольший интерес участников Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.

Как сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета, эту научную работу представили студентки высшей инженерной школы EG Ирина Королева, Екатерина Красильникова, Алёна Мочалова.

"Нас заинтересовали технологии, направленные на увеличение нефтеотдачи скважин, - рассказала Екатерина Красильникова. - Поэтому мы начали заниматься вопросом совершенствования строительства многозабойных скважин с применением технологии Fishbone".

Fishbone, или "рыбная кость", - технология строительства многоствольных скважин новой конструкции, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления, что по своей форме напоминающую скелет рыбы. Эта технология - альтернатива использованию технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП). Fishbone позволяет повысить продуктивность скважины за счет лучшего подсоединения резервуара к стволу скважины. В России fishbone был опробован на Восточно-Мессояхском месторождении по созданной специалистами НТЦ Газпром нефти геомеханической модели скважин новой конструкции в сентябре 2016 года.

"В своей работе мы предлагаем новый способ крепления боковых стволов в скважинах данного типа, - утверждает Екатерина Красильникова. - На сегодняшний день этого ещё никто не делает, а это, увы, приводит к быстрым падениям добычи. Тема очень актуальная, так как при увеличении продолжительности действия скважины на высоких значениях нефтеотдачи Fishbonе скважины станут высокорентабельными".

Один из организаторов конференции, ассистент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин ТИУ Дмитрий Леонтьев считает, что с каждым годом конференция "Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки" будет набирать все больше и больше участников.

"Время легкой нефти уходит, а значит, приходит время для трудноизвлекаемых запасов, - заявил он. - Технологические решения строительства скважин именно на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки будут всё более востребованы. В настоящее время сооружение, строительство скважин — это не просто механическое выполнение операций, а работа, где задействовано большое число процессов, требующих научного подхода к их выполнению".

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# наука , ТИУ , ТЭК

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