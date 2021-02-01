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О творчестве костореза Геннадия Кривошеина расскажет выставка в Тобольске

Общество, 13:31 16 февраля 2021

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка, посвященная творчеству известного тобольского костореза Геннадия Кривошеина, открылась в Тобольске в Музее истории управления Сибирью (Красная площадь 1, стр.3), сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Вниманию гостей представлены авторские работы, эскизы, фотографии, награды, инструменты и личные вещи, принадлежавшие Геннадию Кривошеину и его супруге, мастеру-косторезу Алевтине Кривошеиной.

Одна из витрин проекта "Виртуоз косторезного искусства" посвящена творчеству внука Геннадия Кривошеина – Евгения Геллера. Вдохновившись работами своего деда, молодой человек увлекся резьбой и через поколение продолжил семейную династию тобольских косторезов.

Открывая выставку, директор Тобольского музея-заповедника Владислава Дронова поблагодарила представителей Тобольской фабрики художественных косторезных изделий, на которой он проработал более 40 лет и родственников, за возможность экспонирования памятных предметов, связанных с именем выдающегося мастера.

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# выставка , косторезы , музей , Тобольск

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